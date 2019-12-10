Инара Рафикгызы, собкор 18:45

Бывший владелец упраздненного Texnikabanк Этибар Алиев, в свое время получивший известность как человек Эльдара Махмудова, сейчас пытается прибрать к рукам имущество своего бывшего бизнес-партнера. Способствуют ему в этом судья Губинского района, где и разворачивается новая скандальная история с участием бывшего банкира и где у него имеется помпезная вилла.

В редакцию haqqin.az обратился предприниматель из Губы Парвиз Гаджиев, ввергнутый в бесконечные судебные тяжбы, затеянные его партнером по бизнесу. П.Гаджиев с начала 90-х годов занимается предпринимательской деятельностью в своем родном районе. Бизнес шел успешно, пока в 2013 году судьба не свела его с Этибаром Алиевым, возглавлявшим в то время один из крупнейших банков страны. «На территории села Нугади-1 у меня был завод по переработке рыбы. Я завозил рыбу из-за границы, перерабатывал на своем заводе и продавал полученную продукцию у себя в стране. Все налоги платил вовремя и обеспечивал работой сотни людей. В 2015 году мы договорились с Этибаром Алиевым о создании совместного бизнеса и учредили ООО Aqro İnvest və İstehsalat, которое занималось сельским хозяйством и рыбоводством. 50% акций ООО принадлежало мне, а вторая половина была оформлена на зятя брата Этибара Алиева Эльшана Зохраб оглу Абдуллаева», - рассказал губинский предприниматель. При учреждении компании ее уставной капитал составил миллион манатов. Исполнительным директором был назначен Парвиз Гаджиев. Благодаря тому, что губинец имел солидный опыт деятельности в аграрной и перерабатывающей сферах и умению работать, ООО Aqro İnvest və İstehsalat спустя время увеличило свой капитал до 15 миллионов манатов. Однако в 2019 году между партнерами начались разногласия. Причиной раздора, как утверждает П.Гаджиев, стало предпринятое Э.Алиевым отмывание через ООО грязных денег: родственник банкира по имени Ризван под видом покупки продукции пропускал через Aqro İnvest və İstehsalat деньги, полученные за откаты со строительных проектов какой-то крупной государственной структуры.

Примечательно, что имя Этибара Алиева и ранее неоднократно упоминалось в других историях с отмыванием денег. Факты об этом всплыли, в частности, во время расследования так называемого «дела МНБ». Обвиняемые на этом громком процессе - бывшие сотрудники МНБ в ходе следствия давали показания о том, что Этибар Алиев передавал в МНБ данные о людях, которые держали крупные вклады в Texnikabank. Затем этих людей вызывали на допрос в ведомство национальной безопасности и вымогали у них деньги. «Узнав об этих нечистых делишках, я не раз настоятельно просил Алиева остановиться, но все мои попытки образумить его оказались безрезультатными. В итоге в мае 2019 года я принял решение прекратить наше бизнес-партнерство. Несмотря на то, что мне полагалось 7 миллионов манатов (половина от уставного капитала – ред.), по достигнутому нами джентльменского соглашению я согласился взять активы компании на сумму в миллион манатов. В эти активы входили рыбная продукция, строительная техника, транспортные средства и др. Но через некоторое время Этибар Алиев, прибегая к различным противозаконным способам, решил отобрать у меня и это», - возмущается Парвиз Гаджиев. Одним из таких способов стали угрозы физической расправы. К примеру, Алиев подослал к Гаджиеву спортивного телосложения молодцев, которые требовали, чтобы он подписал пустые бланки 29 расходных чеков. В такие «подписанные» чеки банкир мог вписать любые суммы, чтобы потом заявить, что передал эти деньги своему компаньону.

Когда ситуация с психологическим давлением и угрозой подлога достигла предела, Пярвиз Гаджиев обратился в Губинский районный суд с иском об официальном разделе пакета акций ООО Aqro İnvest və İstehsalat. В свою очередь, Этибар Алиев от имени своего родственника, на которого была оформлена половина акций ООО, подал встречный иск, суть которого состояла в том, чтобы изъять у бывшего компаньона полностью все активы ООО. И далее начались события, несуразность которых способна повергнуть в шок даже людей, не разбирающихся в законах. Судья Рагим Гасанов по иску родственника Этибара Алиева вынес судебное определение об удовлетворении этого иска. Согласно этому определению, на активы, которые по устному соглашению достались Парвизу Гаджиеву, был наложен арест. Сразу вслед за этим судья выносит еще одно определение, в силу которого арестованные активы передавались под контроль родственнику Этибара Алиева. «Частью активов, взятых мной из компании, в которой я был компаньоном, была партия замороженной рыбы стоимостью примерно в 294 тысячи манатов. Эта рыба находилась в холодильнике принадлежащего мне рыбзавода в Нугади. Там же хранилась и рыба, принадлежащая другим предпринимателям. Несколько дней назад судебные исполнители на основании совершенно абсурдного, не соответствующего никаким законам судебного определения, вынесенного судьей Рагимом Гасановым, взломали двери завода в Нугади и вынесли рыбу, стоимость которой составляла примерно 500 тысяч манатов», - сказал Пярвиз Гаджиев.