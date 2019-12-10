Президентом Швейцарии избрана женщина
Швейцарский парламент на совместном заседании двух палат выбрал президента страны на 2020 год из состава членов Федерального совета (правительства).
Согласно консенсусу крупнейших партий, высший пост заняла министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Симонетта Соммаруга от социал-демократов.
Вице-президентом избран представитель Швейцарской народной партии, министр экономики, образования и исследований Ги Пармелен.
Кроме того, в среду на четырехлетний срок были выбраны семеро министров — членов Федерального совета. Каждый из них будет поочередно занимать пост президента, хотя формально функцию управления страной совет осуществляет коллективно.