Минимальную пенсию во Франции увеличат до тысячи евро

Уже с 2022 года размер минимальной пенсии во Франции может быть увеличен почти вдвое, заявил премьер Эдуар Филипп.

При условии полного трудового стажа французы смогут рассчитывать на пособие от тысячи евро, хотя на данный момент минимальный размер пенсий составляет 636,56 евро.

«Мы гарантируем, что минимальная пенсия будет составлять тысячу евро в месяц», — заявил Филипп.

С таким заявлением премьер выступил на фоне масштабной забастовки против пенсионной реформы. Он подчеркнул, что она нацелена на поддержку малообеспеченных слоев населения с низкими пенсиями — работников сельского хозяйства, ремесленников и торговцев.