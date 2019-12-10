США призвали Россию к совместной работе по Ливии

Ситуация в Ливии стала одной из тем обсуждения на встрече госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова во вторник.

Как рассказал Помпео журналистам, Вашингтон намерен искать дипломатическое решение конфликта в Ливии и надеется работать с Россией в этом направлении.

Главной задачей США считают создание безопасных условий жизни для ливийского народа и подчеркивают, что военного решения ситуации быть не может.

«Нет возможностей для того, чтобы какая-либо из противоборствующих сторон смогла достичь военной победы, которая бы привела к политическому решению», — подчеркнул Помпео.