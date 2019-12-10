Президенту Грузии пригрозили импичментом

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили «должна немедленно уйти в отставку» после заявлений о том, что у страны нет и не будет оружия и армии, а также развитой экономии. Об этом заявили представители грузинской оппозиционной партии Единое национальное движение, передает ТАСС.

Если она не уйдет добровольно, оппозиционеры запустят процедуру импичмента, добавил экс-министр обороны Георгий Барамидзе. Он пояснил, что для этого парламентская партия начнет консультации с другими фракциями и независимыми депутатами в парламенте.

Также к импичменту призвал член политсовета оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Анзор Бицадзе. По его словам, заявление Зурабишвили — это «такое оскорбление армии Грузии, которое не наносили ни враг, ни доброжелатель».

Напомним, ранее Зурабишвили заявила, что у Грузии нет и не будет оружия и армии, а также развитой экономики, чтобы завоевать хотя бы один регион.