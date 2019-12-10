Глава муниципалитета выдвинул свою дочь, сына, 2 братьев, 2 сестёр, племянника и племянницу в депутаты

Внеочередные парламентские выборы, объявленные в Азербайджане, передвинули на второй план муниципальные выборы, которые должны пройти 23 декабря.

Однако пока вся общественность обсуждает возможный будущий состав нового парламента, есть семья, которая полностью сконцентрировала внимание на муниципальных выборах и продолжает готовиться к ним. Причем основательно…

Согласно распространившейся в социальных сетях информации, председатель муниципалитета Амирджана, член ЙАП Рафаэль Джафаров выдвинул на предстоящих муниципальных выборах кандидатуры 8 своих ближайших родственников.

Так кандидатами в главы муниципалитетов от третьего Сураханского избирательного округа выдвинуты сам Рафаэль Джафаров, его дочь, сын, двое братьев и две сестры, его племянник и племянница.

Таким образом, Рафаэль Джафаров решил не оставлять своим конкурентам ни единого шанса. Куда ни глянь, везде Джафаровы….