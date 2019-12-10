Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию. Соответствующее заявление он сделал во время телефонных переговоров с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщается на официальном сайте главы государства.

Украинский президент выразил надежду, что единство европейских стран в вопросе поддержки Украины и ее территориальной целостности останется неизменным. Он также выразил надежду, что санкции не будут сняты с России до полного выполнения минских соглашений и восстановления Украины в границах 2014 года.

Кроме того, в ходе разговора Зеленский заверил Мишеля в том, что Украина останется надежным для Европы транзитером газа, а также уведомил его о возобновлении переговоров в «нормандском формате». В конце разговора украинский лидер пригласил президента Европейского совета посетить Украину в любое удобное для него время.