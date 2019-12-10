Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шенак и Роджер Гейл посетят Баку. Об этом Report заявил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шенак.

По его словам, они будут наблюдать за предстоящими 9 февраля в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами: "Мы впервые посетим Азербайджан в качестве наблюдателей. Ознакомимся с предвыборной ситуацией, подготовкой к выборам и ходом выборов".

Напомним, для наблюдения за предстоящими 9 февраля в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами ПАСЕ направит в страну более 30 наблюдателей.