Эрдоган: В Ливии действует компания «Вагнер» из России

«Некая охранная компания» «Вагнер» из России отправила в Ливию свои силы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в университете Билкент в Анкаре. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Эрдоган не стал объяснять, откуда у него появилась эта информация, но своим заявлением косвенно подтвердил факт, многократно цитируемый властями США и отрицаемый Кремлем.

О ЧВК президент упомянул в контексте готовности отправить в Ливию турецких военных, если такой запрос поступит от правительства Ливии.

«Существует некая охранная компания „Вагнер“ из России, которая отправила в Ливию свои силы. Если Ливия сделает аналогичный запрос, обращенный к нам, особенно после подписания соглашения о военном сотрудничестве, мы можем отправить туда наших военных», — сказал он.

В интервью телеканалу TRT Эрдоган также заявил о желании помочь ливийскому Правительству национального согласия (ПНС).