В мюнхенской клинике уточнили причину смерти Лужкова

Причиной смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стал инфаркт. Об этом заявил главный врач мюнхенской клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух, где находился политик, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «РЕН».

Яух рассказал, что у Лужкова было сердечное заболевание и его в срочном порядке доставили в больницу, провели обследование, которое показало, что у него были закрыты все важнейшие сосуды. По словам врача, их открыли с помощью катетера, после чего состояние Лужкова улучшилось, но вскоре у него было обнаружено кровотечение из коронарных сосудов сердца. Чуть позднее сердце остановилось.

«У него случился инфаркт и ему было плохо», — добавил медик.

Напомним, Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в мюнхенской больнице. Планируется, что его отпоют в храме Христа Спасителя 12 декабря, а похоронят на Новодевичьем кладбище.