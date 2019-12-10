Путин поговорил с Эрдоганом по телефону
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила администрация главы Турции, передает «Интерфакс».
Стороны обсудили обстановку в Сирии, региональные задачи и вопросы двустороннего сотрудничества.
В конце октября Путин и Эрдоган провели шестичасовые переговоры, договорившись о вводе российской военной полиции и сирийских военных в район границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что операция Турции "Источник мира! на севере Сирии прекращается.