В Сенате США поддержали санкции против Турции

Комитет Сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.

По заявлению сенатора, действия Турции в Сирии были «неприемлемыми».

Отмечается, что в дальнейшем законопроект поступит на рассмотрение полного состава Сената, где в него могут быть внесены изменения.