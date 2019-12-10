«Азеришыг» о масштабной реконструкции сетей

Т.Мустафаев добавил, что работа по улучшению электроэнергетической сети по стране будет продолжена.

В соответствии с планом мероприятий 2019 года ОАО «Азеришыг» построило две подстанции мощностью 35 кВ для города Хырдалан и подключило к существующей сети на 35 кВ. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил руководитель пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев в медиа-туре для журналистов.

«В феврале следующего года пройдет 5 лет со дня создания «Азеришыг». За эти 5 лет структура провела ряд работ на основе плана мероприятий. Я хотел бы рассмотреть работу за последний год. С января 2019 года по настоящее время во многих районах проведены работы по реконструкции. С начала года в Центральном Аране, Южном, Северном, Северо-Западном, Ширванском и других регионах проведены работы по реконструкции. Сегодня это продолжение работ в городе Баку и прилегающих селах и поселках.

В начале года в Бинагадинском районе - в поселки Сулутепе, Баладжары, села Бинагади, Новханы, поселок Фатмаи и поселок Бина Хазарского района осуществлена отправка материалов.

Сегодня в поселке Хырдалан Абшеронского района на территории «Птицеводческого массива», в поселках Масазыр, 28 мая, “Ат Ялы”, Гобу и Хокмали работы завершаются», - сказал представитель “Азеришыг”.

По его словам, процесс замены старых линий новыми в поселке Масазыр, который длится 5 лет, уже завершен на 80%:

«Это предотвратило перебои в энергоснабжении зимой, обеспечило бесперебойное энергоснабжение потребителей.

В поселке Масазыр построены две 35-киловольтные подстанции, в городе Хырдалан две 35-киловольтные подстанции, в селе Гобу одна 110-киловольтная новая подстанция, установлены новые линии электропередачи. В частности, линии электропередачи заменены самонесущими изолированными кабельными линиями. Все это обеспечит стабильное, качественное энергоснабжение более полумиллиона потребителей.

Со дня создания «Азеришыг» в Баку и окрестных селах и поселках решены вопросы по установке новых счетчиков.

Как вы знаете, 17 услуг, оказываемых «Азеришыг», осуществляются посредством Центра ASAN. Все существующие вопросы решаются в электронном виде. Новые электронные счетчики sms-типа отвечают новейшим технологическим достижениям.

В течение двух недель или 20 дней, в целом, до Нового года в некоторых районах поочередно будут возникать кратковременные перерывы в энергоснабжении. Все это связано с проводимой реконструкцией.

Сегодня работы велись на территории «Птицеводческого массива» города Хырдалан, в поселке Масазыр. На следующей неделе эти работы будут проведены в поселке 28 Мая, в поселках “Ат Ялы”, Гобу и Хокмали, в городе Хырдалан».