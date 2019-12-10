Мехрибан Алиева написала о Гейдаре Алиеве: «Чту незабвенную память»
«С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева». Об этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram.
"Сегодня - 12 декабря - день почтения памяти Гейдара Алиева - великой личности, оставившей неизгладимый след в жизни и судьбе Азербайджана и азербайджанского народа. С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева. Желаю мира и процветания нашей стране", - написала Мехрибан Алиева.