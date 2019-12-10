Накануне визита в Латвийскую Республику министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова на вопросы haqqin.az ответил посол Азербайджана в Латвии господин Джаваншир Ахундов.

- Господин посол, вы вот уже несколько лет осуществляете свою дипломатическую миссию в Латвии. Несомненно, вы хорошо знакомы с историей взаимоотношений наших стран. Каковы приоритеты вашей деятельности в развитии отношений наших двух стран?

- Азербайджанско-латвийские отношения уходят своими корнями в прошлое. В 2018 году мы отметили 100-летие провозглашения независимости Азербайджана и Латвии. В начале прошлого века две страны установили широкие политические, экономические и культурные связи, выразив поддержку государственной независимости друг друга. Надо отметить, что нынешние взаимоотношения возникли не на пустом месте.

«Латышский» след в Азербайджане появился еще во времена Российской империи. С 1906 года в Баку возникло и активно действовало Латышское общество. (Кстати, его устав сохранился до наших дней), а возглавлял его учитель-латыш Петерис Вегис. И он был, конечно же, не единственным представителем латышской интеллигенции в Азербайджане.

В Баку с 1898 по 1921 год жил и работал выдающийся писатель Эрнест Бирзниекс-Упитис. Его коллега — писатель и художник Янис Яунсудрабиньш тоже внес свой творческий вклад в общую культурную картину — он работал в Баку, под эгидой Латышского общества организовал выставку своих работ. А в книге «Танец смерти», которая вышла в 1923 году, подробно описал свою жизнь в Баку.

Музыкальные связи между нашими народами устанавливал и развивал классик латышской музыки композитор Язеп Мединьш. С 1916 по 1922 годы он был дирижером Бакинской оперы. И именно здесь к нему пришла идея написания легендарной оперы «Вайделоте».

В годы Первой мировой войны здесь же творил известный писатель Судрабу Эджюс.

После восстановления государственной независимости Латвии и Азербайджана была открыта новая страница успешных двухсторонних отношений.

Должен сказать, что Латвия, как истинный друг Азербайджана, поддержала нас в том, что касается независимости, территориальной целостности не только на двухсторонних, но и на международных уровнях. Латвия последовательно выражает поддержку урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и территориальной целостности Азербайджана.

Очень важный для нашей страны шаг сделал латвийский Сейм, приняв в 2015 году заявление о признании Ходжалинской трагедии, как преступление против человечества. Оно было подписано по инициативе 53 депутатов азербайджано-латвийской группы дружбы.

Между нашими странами продолжаются тесные и постоянные контакты на всех уровнях — между главами государств, парламентами, министерствами.

Во время визита в Латвию Президента Ильхама Алиева в 2017 году были проведены важные двухсторонние встречи и достигнуты значимые договоренности.

В частности, состоялось подписание Совместного заявления об установлении стратегического партнерства. Действуют рабочая группа по межпарламентскому сотрудничеству и межправительственная комиссия. Межправкомиссия провела уже 7 заседаний, а новое, 8-е пройдет в Риге в 2020 году.

Действует такая крупная институция, как Международный центр Низами Гянджеви. Бывшие президенты Латвийской Республики — госпожа Вайра Вике-Фрейберга является его сопредседателем, а Валдис Затлерс — членом центрального совета.

Тесные рабочие и дружеские отношения сложились между главами наших парламентов. Состоялись визиты председателя Сейма госпожи Инары Мурниеце в Баку, а спикера парламента Азербайджана господина Октая Асадова в Ригу.

Развивается деловое сотрудничество между министерствами юстиции двух стран. Правовая сфера — важная область обмена информацией, опытом, имея в виду правовые реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым. Эффективное сотрудничество с органами юстиции Латвии дает свои положительные результаты.

- Латвия — член ЕС и НАТО. Азербайджан — участник программы «Восточное партнерство». Какова, с вашей точки зрения, роль Латвии, как далеко обе страны в этом процессе?

- Да, наши страны тесно сотрудничают в рамках европейских структур и Программы Восточного партнерства. Мы высоко ценим поддержку латвийской стороны. Это позиция внешней политики Латвии, о чем неоднократно заявлял министр иностранных дел господин Эдгарс Ринкевичс.

Как пример, можно привести углубленную программу по европейскому праву и экономике Высшей Рижской юридической школы.

Программа предназначена для профессионалов из стран Восточного партнерства и Центральной Азии. В ней участвуют 32 профессионала из сферы публичного управления, гражданского общества и академической среды, в том числе из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

В ходе обучения участники программы посетят латвийские госучреждения, а также отправятся в недельную поездку в Брюссель и Люксембург, чтобы ознакомиться с работой учреждений Европейского союза. Полученные знания и опыт представители стран-партнеров смогут использовать для содействия развитию правовой сферы в своих странах.

На сегодня обучение по углубленной программе прошли более 300 участников из 19 стран.

- Экономические связи наших стран развиваются не первый год. В Риге открыт Торговый дом Азербайджана. Каковы успехи этого сотрудничества?

- Несмотря на расстояние между нашими государствами, столицы соединены авиасообщением. 6-месячные рейсы осуществляет латвийская национальная авиакомпания Air Baltic. Понятно, что это положительно влияет на развитие пассажирских, транзитных и грузовых перевозок, торговли и туризма. В перспективе будет установлен режим круглогодичных рейсов.

Что касается товарооборота, должен сказать, что динамика положительная. За прошедшие месяцы текущего года в Латвию впервые импортировано 803 тонны продуктов питания из Азербайджана. Это — овощи, фрукты, фруктовые соки и компоты, варенье, чаи, алкогольная продукция (главным образом, вино), орехи.

Сотрудники Торгового дома Азербайджана постоянно оказывают консультации азербайджанским бизнесменам и производителям. Наш Торговый дом в Риге помогает предпринимателям находить партнеров, вести переговоры, организует поездки потенциальных оптовых покупателей из Европы на предприятия в Азербайджан. Регулярно проводятся презентации и маркетинг нашей продукции на местном рынке.

Динамика бизнес-сотрудничества заметна. Если в 2017 году товарооборот составлял 15,62 миллиона долларов, то уже в 2018-м вырос до 22,39 миллиона долларов США.

Обе страны заинтересованы в развитии связей в рамках проекта транспортного коридора Север-Юг.

Азербайджан и Латвия выгодно расположены, с точки зрения современной логистики, транзита, доступа к региональным рынкам. Потому логично наше стратегическое сотрудничество на Южном Кавказе и в Балтийском регионе. Латвийская сторона уже проявила заинтересованность использовать международный железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, а также готовность сотрудничать с Азербайджаном на железнодорожной линии «ЗУБР» и в присоединении через этот проект к Новому Шелковому пути.

Как видите, мы находим взаимопонимание не только в политической, но и в экономической сфере.

В прошлом году группа азербайджанских бизнесменов из 18 компаний во главе с замминистра экономики нашей страны С. Мамедовым посетила Латвию. Были встречи с министрами и парламентским секретарем балтийской страны. Был сделан новый шаг по продвижению товаров «Made in Azerbaidjan» на латвийский и региональные рынки. Сегодня в Латвии уже можно купить немало товаров из нашей страны. А в Азербайджане, в свою очередь, спросом пользуется молочная продукция из Латвии, пиво, мясные изделия. В Азербайджане работают много латвийских фирм, в том числе, высокотехнологичные, дизайнерские, строительно-монтажные. Опыт сотрудничества с ними очень важен для наших специалистов и рабочих.

- Важная составляющая в двусторонних отношениях — культура, наука, образование. Как обстоят дела в этой сфере?

- Вы верно заметили — это очень важно. Я считаю, что наши взаимоотношения в этом направлении успешно развиваются. Около 250 студентов сегодня обучаются в латвийских вузах. Укрепляются межкультурные связи.

В целях популяризации исторического и культурного наследия нашего народа в Риге, в Академической библиотеке Латвийского университета открылся Азербайджанский культурно-информационный центр. Там организованы курсы по обучению азербайджанскому языку.

Для более широкого знакомства латвийского общества посольство организует концерты музыкантов Азербайджана, помогает укреплять побратимские связи между городами двух стран.

Так, например, в июле этого года на берега реки Даугава, в город Екабпилс для участия в Дне города приехала делегация исполнительной власти города Сураханского района Баку. Всего же, такие побратимские связи установлены между 14 самоуправлениями Латвийской Республики и Республики Азербайджан.

Как видите, делается в разных сферах немало. Но все же потенциал велик, и нам предстоит сделать вместе гораздо больше. Главное на этом пути — взаимопонимание.

А в нем у настоящих друзей недостатка нет.