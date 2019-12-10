Икрам Нур, автор haqqin.az 02:46

В Эр-Рияде завершает работу 40-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (CCG). Сразу необходимо отметить, что начался он с достаточно неприятного эпизода. Половина приглашенных на юбилейное мероприятие лидеров отказались прибыть лично, ограничившись отправкой на саммит собственных представителей. Пусть и высокого ранга, даже Катар прислал премьер-министра, но для понимающих очевидно – за столом здесь принято усаживать лиц королевской крови, а не их эмиссаров.

Оценив ситуацию, король Салман бин Абдель Азиз также принял решение не принимать участия в пленарных заседаниях, передоверив это крон-принцу Мухаммеду, ограничившись участием в протокольных встречах особо важных гостей, того же катарского премьера, и сделал пару приличествующих случаю заявлений. Официальная повестка саммита включает в себя ряд крайне важных и актуальных вопросов: безопасность судоходства в Заливе, действия Ирана, палестино-израильский конфликт, сирийский кризис, войну в Йемене, а также, как было указано в официальном заявлении, «углубление сотрудничества между государствами CCG». Но своей неявкой на саммит некоторые лидеры государств Залива вполне недвусмысленно намекнули Эр-Рияду, что эта повестка им не особо интересна. Поскольку по большому счету она касается самих саудитов с их региональными амбициями, а остальных затрагивает в гораздо меньшей степени. Для них куда принципиальнее вопрос о прекращении конфликта с Катаром, развитие ситуации с Анкарой, перспективы дальнейших взаимоотношений с США – а здесь Эр-Рияд не так уж многое может и сказать, слишком уж все на грани, зыбко и неопределенно. К тому же, у союзников Королевства есть целый ряд вопросов к саудитам, которые, согласно местной этике, лучше озвучивать все же с глазу на глаз, а уж никак не на массовых мероприятиях, в окружении пронырливых журналистов, пусть и на сто рядов проверенных, но все же не вызывающих доверия. Та же война в Йемене – КСА и ОАЭ обещали ее быстрое завершение, но в итоге боевые действия идут уже в приграничных провинциях королевства, пусть и само понятие «граница» там достаточно условно. Или Иран – вроде как гарантировали его сдерживание, а получается совсем даже наоборот. Не говоря уже про Сирию – деньги на войну давали практически все, но не то, что дивидендов никаких, так еще и вложенное придется списывать на «благотворительность».

И с Вашингтоном не совсем понятно. Ладно, Обама был худшим для государств Залива американским президентом, но ведь и Трамп, несмотря на ряд многообещающих намеков, возвращать Аравии статус «непотопляемого» американского авианосца в регионе как-то не слишком торопится, более того, если раньше производством здесь безопасности Америка занималась практически безвозмездно, то теперь хозяин Белого дома требует за это платить. Еще семь-восемь лет назад, до 2014 года, минимум, многие наблюдатели рассматривали CCG во главе с Саудовской Аравией как один из центров силы в регионе, способный серьезно влиять на происходящие здесь события. Совокупного экономического и военно-политического потенциала стран-участниц этой организации для реализации подобного проекта вполне хватало. Вот только потом что-то пошло не так, и если говорить о конкретных причинах этого провала, то внятного ответа нет ни у кого. Соблазнительно, конечно, было бы списать все на излишнее властолюбие саудитов, на возросшие амбиции Эмиратов, на приходящее к власти в монархиях молодое поколение, порою не видящее границ. На противодействие Ирана, Катара и Турции наконец – но, боюсь, это будет слишком поверхностно и необъективно. Но мой взгляд CCG сломался под тяжестью внутренних проблем стран-участников этой региональной организации. Мир изменился быстрее, чем это успели осознать монархии Залива - а потому амбиции, основанные на устаревшем представлении о международной и региональной системах балансов, сдержек и противовесов, просто обречены были на провал. Монархии оказались слишком инертны и неразворотливы, слишком негибкими в гонке за региональное лидерство – и утратили темп, начав отставать от других, более резвых. А когда это произошло – начались разброд и шатание, сначала – сомнение в традиционном лидерстве Эр-Рияда и отказ идти в кильватере его внешней политики. Затем – конфликт с Катаром, который его инициаторам, саудитам, ОАЭ и Египту не принес ничего, кроме огромного количества проблем. Ну а в конце концов и в самом Эр-Рияде решили, что важнее всего сейчас – провести модернизацию в своей стране, а потом уж вернуться к обсуждению пресловутой идеи «арабского единства», которое до сих пор остается более мечтой, чем реальностью.