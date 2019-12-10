Ульвия Худиева, Гюльнар Алиева, собкоры 03:14

Мощный пожар на рынке стройматериалов EuroHome в Баку нанес предпринимателям, чьи объекты там находились, ущерб на десятки миллионов манатов. Огнем полностью уничтожено более 150 магазинов. Товары, которые кому-то все же удалось спасти от огня, громоздятся сейчас под открытым небом. Однако после тушения пожара с вертолетов и подразделениями МЧС все настолько пропиталось копотью и промокло, что вряд ли что-либо пригодно к продаже. Тем не менее рынок охраняют десятки сотрудников полиции.

Напомним, что накануне, после того как торговцы со сгоревшего практически дотла EuroHome провели акцию протеста и предприняли попытку перекрыть трассу Баку-Сумгаит, глава Исполнительной власти Бинагадинского района Баку Эльхан Аллахвердиев посетил место пожара и встретился с пострадавшими предпринимателями. Э.Аллахвердиев сообщил, что будет проведено тщательное расследование случившегося, и после уточнения нанесенного ущерба предпринимателей и арендаторов пригласят в ИВ района, где уже в пятницу состоится собрание с их участием. Однако особых надежд на будущее собрание у торговцев стройматериалов нет, поскольку откуда-то стало известно, что компенсацию получат лишь те, кто имеет страховку. А таких на рынке, как оказалось, почти и нет. Поэтому-то, от отчаяния, и предпринималась попытка перекрыть трассу Баку – Сумгаит – предприниматели хотели таким образом привлечь внимание властей к своей беде. Как поведал корреспондентам haqqin.az торговец по имени Чингиз, у него в магазине сгорел товар на 300 тысяч манатов, однако ни ему, ни другим погорельцам не удалось сообщить о своих проблемах главе ИВ Бинагади. «На втором этаже были склады. Никто не смог вытащить оттуда товар даже на манат. А сегодня полиция окружила главу района таким плотным кольцом, что пробиться к нему не удалось никому. Мы даже почти и не расслышали, что он там говорил, что обещал… А ведь ежемесячно аккуратно платил за аренду торговой площади 1800 манатов…», - сокрушался предприниматель. Другой торговец утверждал, что никто не верит в то, что огонь так быстро мог перекинуться с одного магазина на другой и далее по цепочке. Даже те, кто был в то раннее утро на рынке, не смог спасти свой товар – горело все и сразу. К тому же, как выяснилось, имевшийся пожарный резервуар оказался без воды.

«Говорят еще, что по распоряжению руководства рынка водяные краны на ночь закрывали, чтобы никто не мог ночью пользоваться водой. Правда, сейчас много слухов ходит… Но в резервуаре воды не было – это точно», - уверяет погорелец. Предприниматель Рафик Гарашов рассказывает, что у него было два магазина, где он продавал электротовары. А спасти удалось лишь один генератор. По его словам, ему нанесен ущерб не менее чем на 300 тысяч манатов. «Глава района приехал, но нас не выслушал. Мы так и не смогли ему ничего сообщить о наших потерях. Все здесь сейчас оказались в ужасном положении. Клянусь здоровьем своих детей, что даже место своих магазинов найти не могу, только пепел везде…», - чуть не плачет предприниматель. Р.Гарашов добавляет, что исправно и вовремя платил ежемесячную арендную плату. Руководство рынка не позволяло отсрочить выплаты даже на один день, а вот обеспечить противопожарную безопасность объекта оно и не подумало.

«За каждый квадратный метр мы платили по 25 манатов. Я за свои сто квадратов платил ежемесячно 2,5 тысячи. Причем каждые три месяца арендная плата повышалась. А вот за соблюдением безопасности никто не следил. Что же до страховки, то ее здесь ни у кого нет. А ведь если деньги с нас собирали, почему не застраховали?», - задается вопросом торговец. Еще один пострадавший бизнесмен сообщает, что его ущерб составил примерно 500 тысяч манатов. Но еще более обидно, что мародеры растаскивают спасенный с риском для жизни товар. «У меня было два магазина, в которых я продавал кафель и метлах. Спасти удалось лишь часть товара, цена которого едва ли 500 манатов. Да еще и документы все сгорели – теперь и не знаю, у кого брал и кому давал товар…», - разводит руками торговец. Помимо самих предпринимателей на этом рынке стройматериалов зарабатывали на жизнь более простых 600 продавцов. Один из них – Азер Мамедов приехал из Евлаха и вместе со своей семьей живет квартирантом в Сумгаите. «Зарплату за последний месяц не успел получить, и теперь голову ломаю, как платить за квартиру. Но и владельца нашего магазина мне жалко…», - со слезами на глазах говорит он. В тяжелой ситуации оказались и представители компаний по продаже стройматериалов. По их словам, они сдавали в магазины товар на реализацию, а после случившегося не знают, как получить свои деньги с владельцев этих магазинов.