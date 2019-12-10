Нефть снова дорожает

Стоимость нефти растет в четверг утром, частично отыгрывая снижение предыдущего торгового дня. Как передает Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 63,98 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 58,84 доллара за баррель.

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после достигавшего 1,4% снижения стоимости сырья днем ранее, которое произошло на фоне данных по запасам в США — они выросли за прошлую неделю, хотя аналитики ждали их снижения.