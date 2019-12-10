Баку - одно из популярных авианаправлений у британцев

Согласно информации, Google назвал в первой десятке направлений Мадрид и Баку, занявшие первое и второе места соответственно.

Азербайджан и его столица Баку попали в топ-10 популярных направлений в Великобритании для поиска авиарейсов по версии Google, сообщает британское издание The Sun.

Отмечается, что такой интерес связан с тем, что летом этого года в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов, где встретились две английские команды - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", а в Баку проходил финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси".

В результате столь повышенного интереса сам Азербайджан в топ-10 популярных авианаправлений среди британцев занял шестое место.

Третье и четвертое места в рейтинге заняли испанские Сан-Себастьян и Тенерифе, пятое - Орландо в американском штате Флорида.