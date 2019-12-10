Ильхам Алиев на могиле Гейдара Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи сегодня посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает АзерТАдж.
Глава государства возложил венок к могиле Гейдара Алиева, почтил его память.
Затем прозвучал гимн Азербайджанской Республики.
Глава государства Ильхам Алиев и члены его семьи возложили цветы и к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.
Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы к их могилам.
В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Али Асадов, спикер Милли Меджлиса Октай Асадов, глава Администрации президента Самир Нуриев и другие официальные лица.
Отметим, что 12 декабря исполнилось 16 лет со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.