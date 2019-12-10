Mercedes-Benz в Азербайджане объявил о новых условиях продаж

В преддверии Нового года официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Азербайджане ООО "Автокапитал-Азербайджан" объявляет о выгодных условиях для приобретения модели Mercedes-Benz GLE Coupe.

До 1 января 2020 года потребители смогут приобрести автомобили этой марки по специальным ценам:

Модель

Регулярная цена, AZN    

Специальная цена, AZN    

Выгода, AZN 

GLE 400 4MATIC COUPE

153514

145839

7675

GLE 43 4MATIC COUPE

167402

159030

8372

GLE 43 4MATIC COUPE

172174

163564

8611

GLE 43 4MATIC COUPE

172174

163564

8611

GLE 43 4MATIC COUPE

173023

164371

8652

Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане: Autostar Kaukasus - тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976; Abşeron Avtomobil Mərkəzi - тел.: + 994 12 347 78 00.

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