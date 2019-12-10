Mercedes-Benz в Азербайджане объявил о новых условиях продаж
В преддверии Нового года официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Азербайджане ООО "Автокапитал-Азербайджан" объявляет о выгодных условиях для приобретения модели Mercedes-Benz GLE Coupe.
До 1 января 2020 года потребители смогут приобрести автомобили этой марки по специальным ценам:
|
Модель
|
Регулярная цена, AZN
|
Специальная цена, AZN
|
Выгода, AZN
|
GLE 400 4MATIC COUPE
|
153514
|
145839
|
7675
|
GLE 43 4MATIC COUPE
|
167402
|
159030
|
8372
|
GLE 43 4MATIC COUPE
|
172174
|
163564
|
8611
|
GLE 43 4MATIC COUPE
|
172174
|
163564
|
8611
|
GLE 43 4MATIC COUPE
|
173023
|
164371
|
8652
Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане: Autostar Kaukasus - тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976; Abşeron Avtomobil Mərkəzi - тел.: + 994 12 347 78 00.