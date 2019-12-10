Анкара об антитурецких санкциях США

Подготовка пакета антитурецких санкций в Сенате США – очередное проявление неуважения к суверенитету Турции и решениям, касающимся ее национальной безопасности, говорится в заявлении турецкого МИД, в котором осуждается утверждение проекта резолюции по санкциям в отношении Анкары в комитете по внешним связям Сената США, сообщает Anadolu.

«Анкаре прекрасно известны причины подготовки резолюции, предполагающей введение санкций в отношении Турции в связи операцией «Источник мира» и контрактом на поставку ЗРК С-400. Истинная причина разработки документа – разочарование определенных кругов, связанное с сокрушительным ударом, который нанесла Турция по проекту, готовившемуся долгое время на севере Сирии», - отметили в турецком МИД, добавив, что антитурецкие инициативы, активно лоббируемые в последнее время в обеих палатах Конгресса, являются очередным проявлением неуважения к шагам, направленным на обеспечение национальной безопасности Турции.

В МИД Турции напомнили о реакции турецкой стороны на схожий проект резолюции, принятый 29 октября в палате представителей Конгресса США.

«Сейчас проект резолюции пытаются провести уже через Сенат США, что говорит о том, что в Вашингтоне не захотели учесть разъяснений турецкой стороны. Анкара призывает Конгресс США к конструктивной позиции, здравомыслию и отказу от ущерба целям по развитию двусторонних связей, намеченным руководством двух стран в ходе недавних переговоров в Вашингтоне.