Британцы выбирают новый парламент

В Соединенном Королевстве начались досрочные выборы в палату общин британского парламента. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 22:00.

Ожидается, что вскоре после закрытия участков будут опубликованы данные экзитполов BBC, по которым можно будет составить предварительное представление об итогах голосования. В нижнюю палату парламента изберут 650 депутатов: от 553 избирательных округов - в Англии, 59 - в Шотландии, 40 - в Уэльсе и 18 - в Северной Ирландии. Право сформировать правительство получит партия, которая по итогам выборов будет обладать простым большинством в палате общин.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному в ночь на среду социологической компанией YouGov, шансы правящей Консервативной партии остаться у власти оцениваются как наиболее высокие. За тори во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном были готовы отдать голоса 42,6% опрошенных, что с учетом особенностей мажоритарной избирательной системы обеспечило бы консерваторам уверенное большинство в палате общин с 339 мандатами.