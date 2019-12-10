STP и SOCAR подписали Меморандум о взаимопонимании

Меморандум направлен на развитие возможностей сотрудничества между SOCAR, являющейся флагманом нефтегазового сектора страны, и крупнейшим промышленным комплексом STP, дальнейшего совершенствования материально-технической базы в сфере нефтегазодобывающей промышленности, внедрения передовых технологий и обмена техническими услугами и специалистами.

10 декабря 2019 года в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Сумгаитским технологическим парком (STP).

Постоянно концентрируясь на возможностях применения современных технологических достижений в нефтегазовой отрасли республики, SOCAR выступает в качестве одного из ведущих партнеров в области реализации крупных проектов и программ сотрудничества как на местном рынке, так и на международной арене. Компания постоянно выражает заинтересованность в развитии местного производства и использовании национального кадрового потенциала. Одним из шагов, предпринятых для достижения этих целей и улучшения технических возможностей нефтегазового оборудования, и стал меморандум, подписанный между SOCAR и STP.

В соответствии с меморандумом SOCAR, обладающая огромным опытом в сфере эксплуатации нефтегазовых месторождений и имеющая в своем распоряжении высококвалифицированный персонал, планирует реализовать сотрудничество с STP для оптимизации возможностей нефтегазодобычи в рамках следующих работ: установка бурильных и обсадных колонн, установка и демонтаж циркуляционного и другого оборудования, ремонт и техническое обслуживание, проведение испытаний под давлением и контроля. STP являются одним из крупнейших промышленных комплексов страны, специализирующимся на техническом обслуживании указанного оборудования, а также на производстве запчастей для специального оборудования.

Подписанный между SOCAR и STP Меморандум придаст импульс внедрению технических инноваций и передовых технологий в нефтегазовом секторе республики, реализуемому в соответствии с политикой главы государства по устойчивому развитию экономики страны и увеличению возможностей местного производства.