В Киеве открывается саммит ГУАМ

Сегодня в Киеве соберутся представители Грузии, Молдовы и Азербайджана, чтобы принять участие в саммите глав правительств государств - членов Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Согласно информации, темой мероприятия будет государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Делегацию Азербайджана на саммите возглавит вице-премьер Али Ахмедов. Делегацию Грузии - премьер-министр Георгий Гахария, Республики Молдова – премьер-министр Ион Кику.

По итогам встречи ожидается подписание протокольных документов.