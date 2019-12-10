Жертвы Вайнштейна возьмут у него деньги и откажутся от обвинений

Всего обвинителям выплатят 25 миллионов долларов. 18 из них разделят 6,2 миллиона, остальные 18,5 миллиона достанутся истцам, подавшим групповой иск. Выплаты на себя взяли страховые компании, представляющие Weinstein Company.

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии урегулировали вне суда конфликты более чем с 30 предполагаемыми жертвами. Об этом сообщает The New York Times.

Предполагаемые жертвы продюсера согласились взять у него деньги и отказаться от обвинений в домогательствах или изнасилованиях в его адрес. На суде Вайнштейн не признал вину.

Адвокат Томас Джиуффра, представляющий интересы предполагаемой жертвы Вайнштейна Александры Канозы, заявил порталу Vulture, что не понимает, как это произошло, и что считает соглашение неправильным. Каноза заявила, что не согласится на подобное урегулирование конфликта.

Харви Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го он сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.