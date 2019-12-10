Нетаньяху: Я покину все должности... кроме премьера

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху намерен уйти в отставку со всех своих постов, кроме премьер-министра. Об этом пишет MIGnews со ссылкой на "Аруц Шева".

По словам премьер-министра, он собирается сделать это до 1 января. По данным издания, таким образом Нетаньяху ответил на петицию, поданную в Верховный суд.

Накануне был принят закон о роспуске Кнессета, за который отдали голоса 94 депутата. Выборы в 23-й Кнессет назначены на 2 марта.