Пожар на российском авианосце: трое пропали без вести

На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, произошел пожар, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Пострадал один человек, пропали трое. Трое пропавших находились в трюме в момент возгорания. "Связь с ними установить не удается", - сказал источник.

По предварительным данным, пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 120 кв. м. По словам собеседника агентства, горит дизельное топливо.

Официальных комментариев у Интерфакса пока нет.