Икрам Нур, автор haqqin.az 12:36

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов развернуть контингент турецких военнослужащих в Ливии. «Если Ливия обратится с такой просьбой, то мы направим туда достаточное количество войск, - заявил Эрдоган во вторник, 10 декабря, выступая перед студентами университета в Анкаре. - После подписания между нашими странами соглашения о безопасности препятствий для такого шага нет». Днем ранее эту же позицию он озвучил в своем телевизионном интервью.

Турецкого президента можно, наверное, критиковать за многое, кроме одного: он ни разу не был замечен в безответственных заявлениях на внешнеполитическую тему. И если Эрдоган произнес подобное, то это может означать только одно – в ведомстве генерала Хулуси Акара уже готов портфель, в котором ждет своего часа оперативный план развертывания турецкой группировки в Ливии для поддержки признанного ООН правительства Сарраджа. С которым, напомню, 27 ноября нынешнего года было подписано соглашение о военном сотрудничестве. Так что правовых препятствий для броска турецкой армии в район Триполи действительно не существует. Более того, с учетом происходящего сейчас в Ливии – это выглядело бы вполне логичным шагом. Как уже информировал своих читателей haqqin.az, война в этой стране из гражданской давно уже превратилась в войну «по доверенности». Как открыто заявил турецкий дипломат Михат Ренде, «фельдмаршал» Хафтар «активно поддерживается Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Францией и, как я понимаю, Российской Федерацией». Более того, как следует из опубликованного на днях отчета ООН, антиправительственные силы для участия в боевых действиях против Триполи «привлекают многочисленные вооруженные группировки из Судана и Чада», причем оплачивают их участие зарубежные спонсоры Хафтара. И если столь бесцеремонно действует противник – то что должно останавливать Анкару?

Здесь в заявлении Эрдогана присутствует железная внутренняя логика, опровергнуть которую не представляется возможным. Тем более что Турция собирается оказать поддержку вполне себе легитимному правительству страны. И тут возникает крайне сложный узел, в котором сплетаются интересы внешних системных участников ливийского конфликта, да и не только их. Проблемы саудитов и ОАЭ Анкару волнуют мало. Турки и Катар видят региональный мир несколько иначе, чем Саудовская Аравия, а потому – не слишком заморачиваются по данному поводу, региональная конкуренция – дело достаточно жесткое. К тому же, позиции турок сейчас сильнее – в Сирии им удалось часть «перемолоть» саудовских прокси, частью – подчинить себе, опыт победы есть, можем, как говорят русские, повторить. Кроме того, Эрдоган, несомненно, учитывает то обстоятельство, что к событиям в Ливии стал проявлять интерес Вашингтон, причем – для Хафтара и стоящим за ним коспонсорам этот интерес явно неблагожелателен. Американский интерес, разумеется, носит достаточно ограниченный характер, в Белом доме, Лэнгли и Пентагоне считают, что продолжающиеся боевые действия создают благоприятные условия для возрождения здесь ИГИЛ и аль-Каиды. Кроме того, из Ливии продолжают регулярно поступать средства в казну «Халифата» - взимание дани с сетей, занимающихся нелегальной миграцией, контрабанда оружия и артефактов, в том числе сирийских и иракских, продолжают приносить устойчивый доход. Но позиция Вашингтона открывает для Анкары «окно возможностей» и в определенной мере развязывает руки в Ливии – почему бы этот шанс не использовать? Правда, в этом случае неизбежно придется договариваться с Россией, поставившей как раз на Хафтара. Впрочем, Эрдоган готов вести переговоры на эту тему с Владимиром Путиным - очередной телефонный разговор двух президентов запланирован на 8 января и, видимо, Ливия станет в этом диалоге основным вопросом для обсуждения. Но главный вопрос - о том, с чего Эрдогану стал так нужен «берег ливийский» - разумеется, не в конкуренции с Эр-Риядом, отношениях с Вашингтоном или Москвой. Правительство Сарраджа в Триполи – это ключ для Анкары от кладовых Восточного Средиземноморья. И всякий раз, когда речь заходит о Ливии – все неизбежно сворачивается к вопросу о месторождениях природного газа в этом регионе. В том же телеинтервью в понедельник, о котором говорилось в начале статьи, Эрдоган заявил: «Киприоты-греки, Египет, Греция и Израиль не могут установить линию транспортировки природного газа без согласия Турции».