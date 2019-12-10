Акция протеста в Тбилиси: стычки с полицией у парламента видео
В Тбилиси правоохранители задержали 16 участников акции протеста в центре грузинской столицы за неповиновение полиции и хулиганство, сообщает МВД Грузии.
"Всего задержаны 16 человек, все задержаны по административному правонарушению", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Среди задержанных - лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.
Грузинская оппозиция и активисты молодежных гражданских движений с утра начали пикетирование парламента Грузии, протестуя против бессрочного назначения "недобросовестных судей" членами Верховного суда. Акция под названием "Нет недобросовестным судьям" прошла шумно и периодически сопровождалась стычками с полицией.