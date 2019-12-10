Присоединяйтесь к конкурсу Nar и встречайте Новый год в Москве

Так, победитель конкурса, проводимого на Instagram странице мобильного оператора до 19 декабря, получит возможность встретить Новый год в Москве.

Nar, предлагая выгодные роуминг-предложения для путешественников, проводит интересный конкурс, добавляющий особый колорит в праздничную атмосферу своих абонентов.

Чтобы подключиться к конкурсу, нужно правильно оветить на пять вопросов, публикуемых в сторис на Instagram странице Nar. Победитель будет выбран среди правильно ответивших пользователей случайным образом.

Во время своей поездки с 31 декабря по 6 января абонент Nar, занявший первое место, получит удовольствие не только от загадочной красоты Москвы, но и сможет воспользоваться услугами качественного роуминга.

Имя победителя будет объявлено 20 декабря в 10:00. Ознакомиться с условиями конкурса можно здесь.