Азербайджанцы имеют все шансы сорвать джекпот Мега Миллионов $340 миллионов
18, 31, 46, 54, 61 и «Мегабол» 25. Эти номера могли в одночасье превратить одного из любителей лотерей в мультимиллионера… но их никому не удалось угадать. Поэтому первый приз популярной американской лотереи «Мега Миллионы» (Mega Millions) вновь аккумулировал, и в ближайшую пятницу, 13 декабря, составит уже 340 млн долларов.
Правила Мега Миллионов
Для победы в лотерее необходимо угадать 5 номеров из диапазона 1-70 и специальный дополнительный номер «Мегабол» из диапазона 1-25. В лотерее также разыгрываются несколько второстепенных призов, включая приз в 1 млн долларов, который получит каждый игрок, угадавший 5 основных номеров (без «Мегабола»). Кроме того, участники могут за небольшую доплату активировать опцию «Мегаплайер», которая увеличит сумму второстепенного выигрыша в 2-5 раз.
Граждане Азербайджана могут принять участие в лотерее Мега Миллионы с официальными билетами с серийными номерами здесь.
Минимальный размер джекпота: 40 млн долларов. Если ни одному игроку не удается угадать все 6 шаров, приз переходит на следующую неделю. Важно отметить, что, в отличие от многих других лотерей (например, «Евромиллионов»), у джекпота «Мега миллионов» нет верхнего предела – он будет расти и расти пока кто-нибудь его не выиграет.
Самый крупный выигрыш в истории
Говоря об этой особенности «Мега миллионов», нельзя не упомянуть о жительнице Калифорнии, выигравшей 1,5 миллиарда долларов в октябре 2018 года. Победительница предпочла сохранить анонимность, и её легко понять. Это самая крупная сумма, когда-либо выигранная одним игроком. Другая американская лотерея, «Пауэрбол», разыграла более крупный джекпот (1,58 млрд), но в том случае сумма приза разделилась между тремя победителями.
Не только для американцев
Хотя «Мега миллионы» – американская лотерея, в ней могут участвовать жители любой страны мира. Граждане Азербайджана могут купить билет онлайн с помощью сайта theLotter.com. Пользователи сайта неоднократно выигрывали в лотерею огромные призы.
Один из крупнейших выигрышей принадлежит Наталии из Украины, которая угадала 5 основных номеров тиража, прошедшего 26.09.2017, и получила приз в 1 миллион долларов США. Кстати, это не был её единственный выигрыш на сайте – два года спустя она сорвала джекпот мексиканской лотереи «Чиспасо».
Когда пройдет следующий тираж и как принять в нём участие?
Ближайший тираж лотереи пройдет в пятницу, 13 декабря, в 23:00 EST. Кстати, о пятнице, 13… Многие считают это совпадение несчастливым. Хотя в случае с «Мега миллионами», такая репутация совершенно не заслужена. Дело в том, что именно в эту дату джекпот был сорван целых шесть раз.
Если вы хотите попробовать стать седьмым игроком, выигравшим джекпот в «день неприятностей», вы можете сделать это с помощью сервиса «theLotter». Для участия в лотерее нужно перейти на страницу лотереи Мега Миллионы и выбрать ваши номера. После того, как вы подтвердите ваш заказ, представители сайта приобретут от вашего имени лотерейный билет. Результаты появятся на сайте незадолго после проведения тиража. В случае выигрыша вы также получите оповещение по электронной почте или по SMS.