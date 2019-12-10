Тамилла Алиева 13:30

18, 31, 46, 54, 61 и «Мегабол» 25. Эти номера могли в одночасье превратить одного из любителей лотерей в мультимиллионера… но их никому не удалось угадать. Поэтому первый приз популярной американской лотереи «Мега Миллионы» (Mega Millions) вновь аккумулировал, и в ближайшую пятницу, 13 декабря, составит уже 340 млн долларов.

Правила Мега Миллионов Для победы в лотерее необходимо угадать 5 номеров из диапазона 1-70 и специальный дополнительный номер «Мегабол» из диапазона 1-25. В лотерее также разыгрываются несколько второстепенных призов, включая приз в 1 млн долларов, который получит каждый игрок, угадавший 5 основных номеров (без «Мегабола»). Кроме того, участники могут за небольшую доплату активировать опцию «Мегаплайер», которая увеличит сумму второстепенного выигрыша в 2-5 раз. Граждане Азербайджана могут принять участие в лотерее Мега Миллионы с официальными билетами с серийными номерами здесь. Минимальный размер джекпота: 40 млн долларов. Если ни одному игроку не удается угадать все 6 шаров, приз переходит на следующую неделю. Важно отметить, что, в отличие от многих других лотерей (например, «Евромиллионов»), у джекпота «Мега миллионов» нет верхнего предела – он будет расти и расти пока кто-нибудь его не выиграет. Самый крупный выигрыш в истории

Говоря об этой особенности «Мега миллионов», нельзя не упомянуть о жительнице Калифорнии, выигравшей 1,5 миллиарда долларов в октябре 2018 года. Победительница предпочла сохранить анонимность, и её легко понять. Это самая крупная сумма, когда-либо выигранная одним игроком. Другая американская лотерея, «Пауэрбол», разыграла более крупный джекпот (1,58 млрд), но в том случае сумма приза разделилась между тремя победителями. Не только для американцев Хотя «Мега миллионы» – американская лотерея, в ней могут участвовать жители любой страны мира. Граждане Азербайджана могут купить билет онлайн с помощью сайта theLotter.com. Пользователи сайта неоднократно выигрывали в лотерею огромные призы. Один из крупнейших выигрышей принадлежит Наталии из Украины, которая угадала 5 основных номеров тиража, прошедшего 26.09.2017, и получила приз в 1 миллион долларов США. Кстати, это не был её единственный выигрыш на сайте – два года спустя она сорвала джекпот мексиканской лотереи «Чиспасо». Когда пройдет следующий тираж и как принять в нём участие? Ближайший тираж лотереи пройдет в пятницу, 13 декабря, в 23:00 EST. Кстати, о пятнице, 13… Многие считают это совпадение несчастливым. Хотя в случае с «Мега миллионами», такая репутация совершенно не заслужена. Дело в том, что именно в эту дату джекпот был сорван целых шесть раз.