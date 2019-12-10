О чем США и Россия договорились в Баку

По словам генерала, российские самолеты, как и прежде, продолжают сопровождать самолеты и корабли США и их союзников.

За последние три месяца Россия не беспокоила американские корабли и самолеты в Средиземном море. Это говорит о попытках России избежать инцидентов, которые могут привести к конфликту. Об этом изданию military.com заявил главнокомандующий силами НАТО генерал Тед Уолтерс.

«Но за последние 90 дней между нами не было ни одного инцидента, связанного с непрофессиональностью», - сказал Уолтерс.

В беседе с журналистами Уолтерс отметил, что это стало результатом переговоров с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым в Баку.

Первая встреча Уолтерса и Герасимова прошла в Баку в июле 2019 года. До этого в Баку состоялись встречи Герасимова с предыдущим командующим войсками НАТО. Последний диалог между Россией и НАТО состоялся в Баку в ноябре этого года.

«Главной темой моих консультаций с Герасимовым было то, что российские самолеты очень низко летали над американскими корабля и происходило опасное сближение. Он тоже был этим обеспокоен. В результате переговоров удалось свести такие непрофессиональные и опасные маневры до нуля», - подчеркнул Уолтерс.