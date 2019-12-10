Швейцарский адвокат Каримовой ответил на обвинения генпрокуратуры

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой - Грегуар Манжа назвал сфабрикованными предъявленные ему генпрокуратурой Узбекистана обвинения в нарушении адвокатской этики и распространении ложной информации о состоянии узбекских тюрем. Об этом информагентству «Фергана» сказал сам Манжа.

«Я полностью отвергаю эти необоснованные и исключительно косвенные обвинения, которые следует рассматривать как попытку лишить Каримову ее права общаться со своим адвокатом», – заявил Манжа, добавив, что как адвокат он имеет законное право критиковать несправедливые судебные разбирательства, сообщать о подозрениях в жестоком обращении с заключенными и прочее.

По словам Манжи, его последний визит в Узбекистан был в июне текущего года. С тех пор власти отказывали ему в праве встретиться с клиенткой. Две недели назад Манжа направил новый запрос с просьбой посетить клиентку в период с 5 по 8 января 2020 года. Ответа пока не последовало.

Узбекские власти запретили Грегуару Манже въезд на территорию страны, о чем 10 декабря сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики. Поводом для принятия такого решения стало, по заявлению ведомства, нарушение адвокатской этики, выраженное в распространении с целью пиара заведомо ложной информации об узбекских пенитенциарных учреждениях.