Синоптики пообещали дожди
В пятницу, 13 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, прогнозируется умеренный юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне температура воздуха составит ночью 4-7, днем 10-13, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами туман, западный ветер.
Ночью тем пература составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.