Халаф Халафов об инциденте на границе с Грузией

Такие инциденты бывают, но не носят провокационный характер. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя инцидент на границе Грузии и Азербайджана 6 декабря.

"Возможно, это исходит из определенных ошибок и событий. Подобные ситуации обычно решаются между пограничными службами, но это не вопрос межгосударственного уровня",- сказал он.

Напомним, что 6 декабря 2019 года на территории погранзаставы ГПС вблизи территории, именуемой Джейранчель, пограничники обнаружили, что один человек, пасший овец, пытался перейти на территорию Азербайджана. На пограничный наряд напали около 10 собак, охранявших стадо овец. После предупредительных выстрелов в воздух собаки были застрелены.

После этого пограничный наряд обнаружил пастуха, лежащего рядом со своей лошадью. Во время осмотра было выявлено, что мужчина получил ранение в область головы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пастуха сейчас удовлетворительное.