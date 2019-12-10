Госкомиссия: Атамбаев готовил насильственный захват власти

«Атамбаев, дискредитируя государственную власть, создавая ложное представление о наличии протестного потенциала в обществе и пытаясь заручиться международной поддержкой, преднамеренно готовил насильственный захват власти в стране», – зачитал заключение комиссии депутат Тынчтык Шайназаров на заседании парламента.

Госкомиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке заявила, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил насильственный захват власти во время спецоперации по его задержанию.

Согласно выводам комиссии, Атамбаев заранее готовился организовать вооруженный отпор сотрудникам правоохранительных органов в ходе принудительного привода, организовывая различные провокации, в том числе с возможными человеческими жертвами со стороны его сторонников, которые должны были мобилизовать граждан на выступления против власти. «В последующем планировался насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками, мародерством», – считают члены комиссии, передает РИА Новости.

Таким образом Госкомиссия в Киргизии целиком возложила ответственность за массовые беспорядки, произошедшие в стране в начале августа, на Атамбаева. «Ответственность за события 7 и 8 августа 2019 года в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти», – говорится в заключении комиссии.

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками. В настоящее время Атамбаев арестован.