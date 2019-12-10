Эвакуация в парламенте Грузии: оппозиция разлила «подозрительную жидкость»

В Грузии депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирма Надирашвили разлила в зале заседаний жидкость неизвестного происхождения, из-за чего работа законодательного органа была прервана. Об этом сказал вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании IMEDI, сообщает ТАСС.

"Они решили устроить акцию-перфоманс. Вошла Ирма Надирашвили с каким-то специфичным запахом, что-то разлила и ушла. Сейчас они хотят сказать, что объявляется эвакуация парламента. Никакой эвакуации нет. ...Мы сейчас проветрим здание и продолжим заседание", - сказал Вольский, не уточнив при этом, когда парламент возобновит работу.

После того как в зале заседаний разлили неизвестную жидкость, депутатам от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Эндзеле Мачавариани и Светлане Кубде, а также сотруднице аппарата законодательного органа стало плохо. Прибывшая в парламент бригада скорой помощи госпитализировала сотрудницу аппарата. На место прибыли и полицейские, которые возьмут пробы жидкости, чтобы установить тип вещества.

Депутаты парламента Грузии в срочном порядке покинули зал заседаний. Пленарное заседание, в ходе которого должно было состояться голосование за кандидатов в судьи Верховного суда Грузии, прервано и когда возобновится - неизвестно, пишет Sputnik Грузия.