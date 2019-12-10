Пакистанская полиция задержала четырех королевских особ из Катара за попытку охоты на исчезающий вид птиц без разрешения. Информацию подтвердил эмиратскому изданию The National высокопоставленный чиновник.

Члены королевской семьи были в группе из семи катарцев, арестованных полицией после попытки проникнуть в пустыню, чтобы охотиться на редкую птицу — дрофу houbara, пишет издание Красная весна.

Компания прибыла в Кветту, столицу провинции Белуджистан, 4 декабря, рассказал чиновник изданию. Чиновники проводили обычную проверку групп, прибывающих в сезон зимней охоты, и не обнаружили у данной группы разрешения на охоту.

Так как охотничьи угодья в Ираке и Сирии стали небезопасными для туристов, Пакистан стал популярным местом соколиной охоты. Представители заповедника пояснили, что разрешения стоят $100 000 за доступ к охотничьим угодьям пустыни и еще $100 000 за разрешение поймать и убить 100 птиц. Охотники также должны платить налог с каждого сокола, которого они приносят на охоту (сокол ловит птиц).

Дрофа houbara (или дрофа-красотка) классифицируется как стоящий на грани вымирания вид из-за браконьерства и нерегулируемой охоты.