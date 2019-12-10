В Пакистане задержали членов королевской семьи из Катара за незаконную охоту
Пакистанская полиция задержала четырех королевских особ из Катара за попытку охоты на исчезающий вид птиц без разрешения. Информацию подтвердил эмиратскому изданию The National высокопоставленный чиновник.
Члены королевской семьи были в группе из семи катарцев, арестованных полицией после попытки проникнуть в пустыню, чтобы охотиться на редкую птицу — дрофу houbara, пишет издание Красная весна.
Компания прибыла в Кветту, столицу провинции Белуджистан, 4 декабря, рассказал чиновник изданию. Чиновники проводили обычную проверку групп, прибывающих в сезон зимней охоты, и не обнаружили у данной группы разрешения на охоту.
Так как охотничьи угодья в Ираке и Сирии стали небезопасными для туристов, Пакистан стал популярным местом соколиной охоты. Представители заповедника пояснили, что разрешения стоят $100 000 за доступ к охотничьим угодьям пустыни и еще $100 000 за разрешение поймать и убить 100 птиц. Охотники также должны платить налог с каждого сокола, которого они приносят на охоту (сокол ловит птиц).
Дрофа houbara (или дрофа-красотка) классифицируется как стоящий на грани вымирания вид из-за браконьерства и нерегулируемой охоты.