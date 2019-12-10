Гурбан Гурбанов – в 10-й раз лучший футбольный тренер Азербайджана

В голосовании, в котором участвовал и haqqin.az, свое мнение высказали 67 журналистов из 63-х СМИ. Респондентам предлагалось назвать лучшего среди пяти кандидатур. Помимо Гурбанова, на звание лучшего были выдвинуты Айхан Аббасов, Сенан Гурбанов, Автандил Гаджиев и Роберто Бордин.

В итоге Гурбан Гурбанов набрал 58 голосов и уверенно занял 1-е место. У главного тренера «Сумгаита» Айхана Аббасова 6 баллов, у бывшего тренера «Габалы» Сенана Гурбанова – 2 голоса, у наставника «Сабаила» Автандила Гаджиева – 1 голос, а за главного тренера «Нефтчи» Роберто Бордина никто из представителей медиа не проголосовал.

Отметим, что рулевой «Карабаха» в 10-й раз избран лучшим тренером года. В 2019 году он вновь сделал команду чемпионом и в очередной раз вывел ее в групповой турнир Лиги Европы, где, правда, агдамский клуб опять забуксовал, не сумев выйти из группы.

Церемония награждения состоится 14 декабря.