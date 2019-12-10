Джейхун Наджафов, собкор 15:18

Cтроительная компания ООО «Fədək» разрушает четырехэтажное здание, в котором продолжают жить люди. Каждый день «строители» ломают какую-то часть дома №80 – чердак, лестничные проемы, несущие стены, невзирая на то, что здание в любой момент может обвалиться и погрести под обломками проживающих здесь граждан.

Началась эта вакханалия с беспощадным выживанием людей из дома, где многие из них живут десятки лет, еще в 2017 году. Обратившиеся в редакцию haqqin.az жильцы злополучного дома рассказали историю классического надувательства. Сначала всех жильцов пригласили в Насиминскую исполнительную власть, где им объявили, что их дом потерял запас прочности и потому вошел в пилотный проект Кабмина по сносу аварийных и искажающих облик Баку зданий. Дом снесут, а проживающие в нем люди получат квартиры в возведенной на этом месте новостройке, причем на 20 кв. метров больше, чем их прежнее жилье. Тем же, кто не хочет ждать окончания строительства, выплатят компенсации за их квартиры. Строить новое здание будет ООО «Fədək». Как сообщил haqqin.az проживающий в доме №80 Эмиль Керимов, в качестве компенсации предложили гораздо меньшую сумму, чем это предусмотрено в отношении зданий, расположенных в этой зоне Баку. «Чтобы убедиться в состоятельности компании, пришлось поинтересоваться прошлым ООО «Fədək», и выяснилось, что его учредитель Явер Гурбанов в 2013 году был осужден Судом по тяжким преступлениям за мошенничество в строительной сфере. В 2013 году Гурбанов был директором ООО «Eyfel» и по поддельным документам продавал квартиры в новостройке. Подозрения о насчет компании подтвердились, когда она не оплатила работу подрядной компании, которая в течение нескольких месяцев готовила котлован для новостройки. В прокуратуре Насиминского района, куда обратились жильцы, подтвердили подмоченную репутацию «Fədək»и его владельца», - перечисляет негативные факты о компании-застройщике Э.Керимов.

Однако некоторых жильцов компании все же удалось уговорить съехать, и ломать здания начали как раз с их квартир. Вопреки предупреждению Министерства по чрезвычайным ситуациям о недопустимости проведения работ по сносу, если в здании продолжают жить люди, «Fədək» принялся активно разрушать освободившиеся квартиры, крышу, чердак. А по ночам в опустевших квартирах орудуют мародеры – выламывают оконные рамы, кафель и др. Из-за раскуроченной крыши все время протекает потолок квартир на верхних этажах, по лестницам с отломанными перилами страшно спускаться, а ночью по зданию бродят маргинальные типы, обдирая и утаскивая последние детали, свидетельствующие, что дом когда-то был благополучным и обжитым. А с утра начинают шуровать бригады «строителей», гудит техника – что-то еще ломают, обдирают, разрушают. И в таких условиях уже почти два года живут 45 семей – более ста человек. «У меня малолетняя дочь-астматик, вода и пыль с потолка усугубляют ее болезнь, - жалуется хозяйка квартиры на четвертом этаже Эмма Султанова. – Руководство «Fədək» предлагали мне квартиру взамен моей, но из дома в центре с видом на парк Кероглу надо было перебираться в самый дальний микрорайон. А другое предложенное мне жилье было в доме, который не сегодня завтра тоже будут сносить…»

«Чуть не каждый месяц пишу письма в различные инстанции с просьбой остановить этот произвол, но никакой реакции нет», - возмущается Э. Султанова. По словам другой обитательницы дома, Тамиллы Тагиевой, никакой экспертизы на предмет аварийности здания не проводилось и никаких официальных документов по поводу сноса тоже. «На встрече с нами тогдашний руководитель Госкомитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев уточнил, что строительная компания прежде должна договориться о выплате компенсаций с жителями, и только после этого можно начать демонтировать здание. Нуриев тогда выразил недоумение представителю ИВ Насиминского района - зачем вообще надо было разрушать архитектурные здания?!»

Дом действительно примечательный, построенный в стиле конструктивизма в 50-х годах прошлого века известным бакинским архитектором Сенчихиным. Когда-то он был известен как «дом врачей» - здесь жили известные медики-кардиолог Нуратдин Рзаев, травматолог Айдын Имамалиев, психиатр Хамиз Гасанов, терапевт Эмин Эфендиев и др. Подобное здание, расположенное неподалеку, капитально отремонтировали и оно по-прежнему является украшением города, а его жильцы спокойно живут в своих квартирах. Но самое удивительное во всей этой истории то, что не люди, вынужденные существовать в кошмарных условиях, обращаются в суд для защиты своих прав, а чиновники ИВ района подают иски на них, настаивая на немедленном выселении. Впрочем, от жителей Насиминский суд никаких исков не принимает. Без объяснений… На днях дело о здании по адресу Азадлыг, 80, будет рассматриваться в Апелляционном суде. По иску ИВ района.

Еще один примечательный факт: дом №80 состоит из трех корпусов, расположенных П-образно. У одного из корпусов «Fədək» еще в 2017 году, словно кусок колбасы, отрезал один блок. Чтобы строительной технике было удобнее въезжать во двор... Жильцам из снесенного блока обещали, что не позже чем через два года новая многоэтажка будет готова и все они поселятся там. Два года миновало – но до завершения стройки еще очень далеко. Фарида Сафарова из снесенного блока рассказала, что у нее с компанией заключено соглашение, согласно которому она должна была спустя два года въехать в новую квартиру, а теперь ей предлагают подождать еще 3-4 года. К тому же деньги, обещанные на аренду квартиры, ей так и не выплатили. «От отчаяния мы даже хотели перекрыть проспект Азадлыг. Жители блока обратились с жалобой в Ясамальский суд, по месту регистрации компании, но пока никто этим делом не занимается», - отметила Сафарова. Адвокат жителей дома Фуад Агаев определяет действия Насиминской исполнительной власти и компании «Fədək» как грубо нарушающие действующее законодательство Азербайджана, включая Гражданский кодекс и другие правовые акты.