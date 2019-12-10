В Ираке снова атаковали американскую военную базу

В ночь на 12 декабря две ракеты взорвались на территории военной базы рядом с Международным аэропортом Багдада. На базе дислоцированы американские военнослужащие и часть командной инфраструктуры действующей в Ираке западной коалиции. Об этом пишет NEWSru.co.il.

С начала октября это десятый обстрел расположенных в Ираке военных баз, где расположены американские контингенты. Ответственность за них США возлагают на ополчение "Аль-Хашд аль-Шааби", входящее в вооруженные силы Ирака, но фактически подчиняющееся иранскому Корпусу стражей исламской революции.

В ночь на 10 декабря при обстреле той же военной базы получили ранения шестеро бойцов элитного контртеррористического подразделения вооруженных сил Ирака. Двое из них находятся в критическом состоянии. Атака вызвала перебои в работе международного аэропорта.