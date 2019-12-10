Захарова о планах Конгресса США признать Россию "спонсором терроризма"

В Министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом Конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.

"Я не увязываю это решение с визитом главы российского министерства иностранных дел в Вашингтон. Министр иностранных дел Российской Федерации проводил переговоры с госсекретарем и встречу с президентом этого государства", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

"Все, что творится в Конгрессе и сенате, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России, это не поддается ни анализу, ни логике, и называется одним глобальным словом - русофобская политика в собственных конъюнктурных политических даже не интересах, а целях", - добавила она.