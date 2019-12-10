Азербайджан отказался от кредита Всемирного банка

Правительство Азербайджана отказалось от использования оставшейся части кредита на проект улучшения благосостояния вынужденных переселенцев в стране (IDP Living Standards and Livelihoods), в связи с чем дата завершения проекта перенесена с 31 декабря 2020 года на конец этого года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Всемирный банк.

Согласно информации, по запросу азербайджанской стороны банк аннулировал выплату 51,196 млн долларов - неиспользованную часть кредита. «Финансирование дальнейших работ после приостановки проекта будет осуществляться за счет средств госбюджета Азербайджана», - сказали в банке.

Правительство Азербайджана еще в январе 2019 года обратилось к ВБ с просьбой о приостановке проекта и возвращении оставшейся суммы кредита. За это время банк уточнял объем работ, которые должны были быть завершены в рамках займа с учетом ожидаемого аннулирования части кредита.

Кредитные ресурсы ВБ в рамках дополнительного финансирования проекта IDP были выделены Азербайджану в середине 2016 года. Всего с 2001 года ВБ выделил три кредита на общую сумму 128,2 млн долларов на улучшение условий жизни и повышение доходов свыше 500 тысяч вынужденных переселенцев в Азербайджане.