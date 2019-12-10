В Египте при раскопках обнаружили редкую статую фараона Рамзеса II. Об этом в твиттере сообщило министерство по делам древностей страны.

Бюст фараона сделан из красного гранита. Yahoo News отмечает, что редкость статуе придает использование символа «ка», означающего, что в ней, согласно древним верованиям, может обитать дух умершего человека или божества.

Раскопки проводились близ древнего города Мемфис, в нескольких десятках километров от Каира. По информации РИА Новости, статую отправят в музей для реставрации.

Рамзес II, правивший в 1200-е годы до нашей эры, считается одним из наиболее успешных лидеров древнего Египта. Он одержал ряд побед в войне с Хеттским царством (государством, объединившим территории, которые входят в состав нынешних Сирии, Турции и Ирака). При нем велось строительство городов и храмовых комплексов, а также ирригационных сооружений.