Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:27

Ежегодно в Азербайджан нелегально завозится сотни тысяч мобильных телефонов, в результате чего государственный бюджет теряет миллионы долларов. Такой вывод напрашивается в результате журналистского расследования, проведенного haqqin.az. Нелегальный импорт мобильных телефонов давно стал бизнесом, который приносит баснословные доходы, и продолжает оставаться им, несмотря на реформы последних лет в таможенной сфере. Исследования показывают, что только из-за контрабандного ввоза в Азербайджан iPhone госбюджет не досчитывается свыше 100 миллионов долларов ежегодно.

Согласно сведениям, полученным haqqin.az от источника в сфере бизнеса мобильных телефонов, только за 10 месяцев этого года в страну нелегальным образом попали более 80 тысяч новых iPhone. А объем нелегального импорта б/у İphone еще больше – от 140 до 160 тысяч штук в год. Другими словами, за год в Азербайджан контрабандно ввозится около 240 тысяч мобильных телефонов iPhone. Ущерб бюджету - 100 миллионов долларов! Достоверность этих цифр не вызывает сомнений, потому что компания Apple через свою операционную систему может отслеживать движение произведенных ею мобильников по всему миру. В Азербайджане же, согласно правилам, утвержденным Кабинетом министров, мобильные аппараты, завезенные в страну, должны обязательно пройти регистрацию. Не имеющие же регистрации по İMEİ коду телефоны в Азербайджане не работают. Эта система может отслеживать – сколько iPhone ежегодно активируется в стране. Цены на новые модели iPhone в Европе варьируются от 1000 до 1500 евро. И если бы эти мобильники попадали в Азербайджан легально, то импортер должен был бы заплатить НДС в размере 18% от стоимости плюс 15%-ную таможенную пошлину. Другими словами, от легального импорта телефонов iPhone в бюджет от каждой модели поступало бы от 350 до 80 долларов. Однако ввиду нелегального ввоза новых iPhone за 10 месяцев этого года бюджет не досчитался 28-30 миллионов долларов. Объемы контрабанды не очень старых и бывших в употреблении моделей iPhone таковы, что, даже по самым осторожным подсчетам, ежегодно доставляют государству ущерб не менее чем в 80-100 миллионов долларов.

Порой таможенники ловят контрабандистов iPhone… Азербайджанские таможенники время от времени обнародуют факты предотвращения нелегального ввоза в страну iPhone. Так, например, в августе 2018 года сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте в ходе проверки на рентгеновском аппарате обнаружили у гражданина Азербайджана, прилетевшего рейсом Дубай – Баку и задекларировавшего четыре телефона марки İphone X, десяток таких моделей плюс еще два телефона марки İphone X 256GB. В октябре того же года дагестанские таможенники предотвратили нелегальный ввоз из России в Азербайджан 62 штук iPhone. Эти телефоны были обнаружены под задним сиденьем автомобиля Mercedes, которым управлял гражданин Азербайджана. 1 ноября 2019 года таможенники нашли у пассажира, прилетевшего рейсом Дубай – Баку, четыре мобильных телефона iPhone, которые он пытался спрятать от таможенного контроля. В июле этого года таможенники в микроавтобусе, следовавшем из России в Азербайджан, нашли четыре аппарата марки İphone 8 Space Gray, один - марки İphone 8 Plus Space Gray и 15 - марки İphone 8 Plus Gold. В марте 2019 года очередная попытка контрабандного ввоза iPhone был предпринята на грузино-азербайджанской границе. На погранично-пропускном пункте «Гырмызы керпю» таможенники нашли у гражданина Азербайджана 10 телефонов марки İphone 8 и один телефон марки İphone X. Старушка из Шыныха каждый месяц меняет iPhone? Таких случаев много, и азербайджанские, и дагестанские таможенники подчас их раскрывают. Но обнародованные таможенниками факты – это лишь верхушка айсберга, ведь контрабандисты в большинстве случаев довольно успешно завозят свой товар. iPhone прячут от досмотра не только в потайных местах автомобилей или среди грузов. К примеру, в прошлом году официальные представители таможни выявили роль местных почтовых служб в нелегальном ввозе iPhone в Азербайджан.

Об этом на семинаре для журналистов в городе Гусар рассказал сотрудник Главного оперативно-следственного управления ГТК Фикрет Алескерли. По его словам, контрабандисты нередко используют в своих незаконных делах данные удостоверений личностей и другие персональные сведения людей абсолютно без их ведома. «Те, кто нелегально завозит в страну телефоны, не сознают, что таким образом наносят ущерб экономике страны, что госбюджет не досчитывается из-за них больших средств. Плюс ко всему нелегальный ввоз мобильных телефонов приводит к банкротству компании, которые занимаются этим бизнесом легально. Так, например, за четыре месяца на имя пожилой жительницы села Шыных в Гедабекском районе поступили четыре телефона iPhone X. Можно не сомневаться, что эта старушка знать ничего не знает ни о каких iPhone X», - сказал представитель ГТК. Больше легального импорта в 200-230 раз! Количество телефонов iPhone, привезенных в страну по подобным схемам и контрабандно, в 200-230 раз больше, чем тех же устройств, импортированных легальными путями. И это не преувеличение, такова реальная ситуация. Согласно информации, полученной из источников в таможне, количество iPhone, завезенных в страну легальными путями за 10 месяцев этого года, не достигает и тысячи штук. А в прошлом году легально было импортировано всего около 1200 этих устройств. Продукцию компании Apple легальными путями в Азербайджан импортируют только ООО ASBC, владеющая торговой маркой и одноименной сетью магазинов Alma Store, а также Azercell. Мы связались с компанией ASBC, чтобы уточнить количество телефонов iPhone, импортированных в страну легальными путями. В компании отказались называть точные цифры, ссылаясь на коммерческую тайну, однако подтвердили, что количество импортированных ООО ASBC (с выплатой всех налогов и пошлин – ред.) телефонов iPhone не составляет и одного процента от всех устройств, импортированных в страну нелегальными путями. «Официальным партнером компании Apple в Азербайджане является ООО ASBC. Мы также осуществляем технический сервис продукции Apple. Однако с сожалением должны констатировать, что объем айфонов, попадающих в страну контрабандным путем, достаточно большой. В результате мы как компания, занимающаяся законным импортом, уже теряем возможности противостоять несправедливой конкуренции со стороны контрабандистов, которые предлагают телефоны по более низкой цене. Выходит, что всю выгоду от тех денег, что мы тратим на рекламу и маркетинг продукции Apple в Азербайджане, тоже получают эти контрабандисты», - отмечают в компании.

Завезено 5726 устройств, а активировано 53 тысячи... Благодаря отслеживанию операционных систем, стало известно, что в 2016-2017 году в Азербайджане было активировано 53 тысяч новых устройств iPhone. За тот же период два официальных импортера (ASBC и Azercell) доставили в страну всего 5726 устройства iPhone. Стоит отметить, что Azercell внедрила агрессивную кредитную кампанию именно для айфонов, в результате чего наблюдался настоящий бум в продаже этих телефонов. В последующие же годы продажи официальных импортеров резко упали. В таможенной статистике нет цифр относительно импортированных в страну iPhone, однако в информации Госкомтаможни указано, что в январе-сентябре 2019 года в Азербайджан было импортировано 945 423 мобильных телефона. Это на 64,5 процента выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. А в 2018 году в страну было импортировано 884 тысячи мобильных устройств, что на 37,8% выше показателей 2017 года. Стремительный рост импорта мобильных телефонов за последние два года связан не только с ростом спроса. Это также объясняется борьбой с контрабандой мобильных телефонов и повышением прозрачности в таможенной сфере. Однако объемы контрабанды настолько велики, что даже несмотря на эти факторы, количество iPhone, незаконно привезенных в страну, оценивается сотнями тысяч. Почему система İMEİ не работает против контрабанды? Как известно, в Азербайджане функционирует регистрационная система мобильных устройств, а пошлина для регистрации телефонов iPhone составляет 150 манатов. Иными словами, контрабандист может привезти устройство, не выплатив налогов и таможенных пошлин, и продать его, заплатив лишь 150 манатов за его регистрацию. Таким образом он получает большое преимущество над официальными поставщиками, которые вынуждены платить налоги и пошлины. Тем более для того, чтобы зарегистрировать нелегально завезенный в Азербайджан iPhone, нет никаких особых препятствий. Не требуется никаких документов, свидетельствующих о том, что аппарат попал в страну легально, что за него заплачены налоги и таможенные пошлины. Хотя для государственных органов, в принципе, не проблема проверить – попал ли телефон в страну законным путем.