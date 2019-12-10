В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился в Брюсселе с президентом Болгарии Бойко Борисовым, обсудив укрепление альянса в Черноморском регионе.

В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.

Президент Болгарии заявил, что будущий центр должен будет играть только сдерживающую роль, так как София выступает против военных флотов в регионе.

Со своей стороны Столтенберг отметил, что сейчас эти функции выполняет военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании и обещал рассмотреть предложение Болгарии.