Сегодня в 21:55 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч заключительного 6-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся « Карабах » и люксембургский «Дюделанж».

Судить встречу будет бригада арбитров из Эстонии во главе с Кристо Тохвером.

Чемпион Азербайджана, как и гости, уже не имеют шансов на выход из группы. В 1/16 финала из этого квартета вышли испанская «Севилья» и кипрский АПОЭЛ.

Турнирное положение

1. «Севилья» - 15 очков (5 матчей)

2. АПОЭЛ – 7 (5)

3. «Карабах» - 4 (5)

4. «Дюделанж» - 3 (5).

Впрочем, у «Карабаха» есть определенная мотивация. В первую очередь это рейтинг. На данный момент у Азербайджана в таблице коэффициентов УЕФА 18,500 балла. Мы занимаем 26-е место. У опережающих нас на одну ступень белорусов 18,875 балла. Победа «Карабаха» над «Дюделанжем» принесет Азербайджану 0,500 балла и позволит подняться на 25-ю строчку. Напомним, что прошлый сезон наша страна завершила на 26-й позиции. То есть имеется шанс улучшить рейтинговое положение по сравнению с прошлым годом.

Самому «Карабаху», в активе которого сейчас 20 баллов, успех в последней игре принесет два очка, и в таком случае в следующий евросезон агдамская команда, как и минувшим летом, вступит с 22 баллами. Два дополнительных очка могут сыграть решающую роль при посеве «Карабаха» в более поздних квалификационных раундах и при жеребьевке группового этапа.

Не стоит забывать и о финансовой составляющей. За победу в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА выделяет призовые в размере 570 тысяч евро.