Трамп захотел увеличить товарооборот с Россией

В Москве рассказали, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Вашингтон обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом торговые вопросы. Как пишет со ссылкой на источник «Коммерсант», глава Белого дома сказал, что стремится нарастить взаимный товарооборот.

Трамп заинтересован в том, чтобы торговля с Россией выросла «в несколько раз». Журналисты отмечают, что при этом он не назвал, как добиться этой цели в условиях санкций.

Новый импульс экономическому диалогу должно придать начало работы Делового консультативного совета Россия — США.

Сам российский министр, проведя встречу с американским коллегой Майклом Помпео, заявил, что, двусторонняя торговля во время президентства Трампа уверенно росла, невзирая на «вредящие всем» санкции.