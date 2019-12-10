Лукашенко о белорусах-мусульманах: «Они золото. Никогда меня не подводили»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко отозвался о проживающих в Беларуси мусульманах, которых насчитывается около 7 тысяч человек, сообщает Интерфакс.

«Белорусы-мусульмане - золото. Они никогда меня не подводили. Никогда», - заявил Лукашенко президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который находится с визитом в Беларуси.

На что руководитель Татарстана заверил: «И не подведут».

«У нас мусульман не обижают!» - подчеркнул Лукашенко.

«Они рассказывали о своей жизни и очень довольны динамикой развития страны. В то же время они сохранили свою самобытность», — отметил президент Татарстана.